Ferroviário-CE x Botafogo-PB – Ferrão precisa bater o gêmeo “Belo” para isolar na liderança

Fortaleza, CE, 30 (AFI) – A abertura do segundo turno pega fogo no Grupo A do Campeonato Brasileiro Série C. Os líderes Botafogo-PB e Ferroviário-CE, logo de cara, se enfrentam às 15 horas, neste sábado, no Elizir Cabral. Como se fossem irmãos gêmeos, os times têm campanhas muito parecidas, mas o Belo está na frente.

O Botafogo e o Ferroviário somam 15 pontos. Os paraibanos, porém, fizeram mais gols e sofreram menos. A vantagem no saldo de 5 a 1, dá a primeira colocação ao Belo. A semelhança é tanta que no primeiro encontro, o placar foi 0 a 0. Tinha que ser.

SEPARADOS NA MATERNIDADE?

O Botafogo está em João Pessoa, na Paraíba. O Ferroviário, em Fortaleza no Ceará. Os estados fazem fronteira, mas as cidades estão distantes. Quase 700 Km. Na tabela de classificação, a distância é muito menor.

As campanhas são idênticas. Quatro vitórias, três empates e duas derrotas. 15 pontos em nove rodadas. O irmão Belo, porém, foi melhor durante os jogos. Marcou dez gols e sofreu cinco. O Ferrão, colocou a bola nas redes sete e foi vazado seis vezes.

O duelo entre os “gêmeos”, pode ser a chance do Ferroviário superar o irmão “Belo” e se isolar na liderança.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O treinador Francisco Diá não poderá contar apenas com o meio-campista Berguinho. Ele não foi titular nos últimos jogos, mas sofreu um desconforto muscular e será poupado. O Ferrão, por isso, deve manter a base da excelente campanha até o momento.

O Botafogo-PB não terá novas ausências e ainda ganha reforços do Departamento Médico. O zagueiro Fred segue em recuperação de lesão no joelho. O meia Clayton e o atacante Welton Felipe estão de volta.

O comandante Gerson Gusmão, à princípio, não deve colocar os dois desde o começo e continua com os titulares das últimas rodadas.