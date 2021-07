Ferroviário x Manaus – Vivendo momentos opostos, times se encontram com retorno de jogadores

Fortaleza, CE, 16 (AFI) – Terceiro e quinto colocado entram em campo neste domingo, às 18h, em duelo válido pela Série C do Campeonato Brasileiro. Ferroviário e Manaus jogam no estádio Carlos de Alencar Pinto, o Vovozão.

Terceiro colocado e com os mesmos 11 pontos, dos dois à frente, o Ferroviário quer a vitória para tentar se isolar na ponta. Já o Manaus, que vem de uma goleada, tem dez pontos e também tem condições de subir na tabela.

ARTILHEIRO DE VOLTA NO FERROVIÁRIO

Velho conhecido da torcida, Edson Cariús voltou ao clube na última terça-feira e já está regularizado para poder entrar em campo, no domingo.

O jogador não tem vaga de titular garantida e comentou sobre chegar ao clube onde já teve sucesso.

“Sentimento de felicidade e alegria em poder estar voltando para casa em um clube que tive muitas alegrias e pude dar muitas alegrias ao torcedor, que tenho meu nome cravado na história e estou feliz em estar voltando, sabendo da responsabilidade, que agora é dobrada. Espero dar o meu melhor, honrar essa camisa e que a gente alcance nossos objetivos, que é levar o Ferroviário à Série B do Campeonato Brasileiro”, destacou.

Cariús atuou pelo Ferroviário, entre 2018 e 2019, fez 63 partidas e 47 gols. Além de campeão e artilheiro da Série D de 2018, com 11 gols, foi também campeão e artilheiro da Taça Fares Lopes 2018, com cinco gols, campeão da Taça dos Campeões Cearenses 2019, e artilheiro do Campeonato Cearense 2019, com 10 gols.

TODOS À DISPOSIÇÃO

Sem baixas desde o último confronto contra o Paysandu, a equipe de Francisco Diá está completa.

GOLEADA NA ÚLTIMA RODADA

“Tivemos uma atuação abaixo do que normalmente apresentamos. O trabalho dessa semana vai ser intensivo, com a intenção de nos posicionarmos melhor, de termos um rendimento melhor, a ideia é corrigirmos os erros”, comentou Marcelo Martelotte, técnico da equipe.

POSSÍVEIS RETORNOS

lateral-esquerdo Ronaell, o zagueiro Luis Fernando e o atacante Douglas Lima podem retornar à equipe neste final de semana.

CLIMA TENSO

Após risada dentro de campo na goleada, a torcida foi no estádio cobrar mais comprometimento, o meio-campista Gabriel Davis foi o único que falou com os torcedores.