Festa de Ano Novo será realizada em Morro de São Paulo

A ilha de Morro de São Paulo, na Bahia irá receber, entre os dias 28 de dezembro a 2 de janeiro de 2022, a festa de Réveillon Amaré.

Até o momento, não foram divulgados mais detalhes sobre as possíveis atrações da festa, mas na quinta-feira (22) os ingressos já começam a ser vendidos. As regras sanitárias do evento ainda não foram divulgadas.

Além de Morro de São Paulo, Barra Grande também deve receber uma grande festa de ano novo. O Réveillon Mil Sorrisos está previsto para acontecer entre os dias 26 de dezembro e 02 de janeiro e contará com shows de Pedro Sampaio, Wesley Safadão, Bell Marques e Gusttavo Lima.