Festival promove arte e educação para crianças negras 

Acontece esse mês a terceira edição do “Julho das Pretinhas”, festival que promove atividades voltadas para potencializar o empoderamento de meninas negras por meio de ações culturais e educativas como bate-papos, oficinas criativas e apresentações artísticas.

A programação será online a partir de segunda-feira (5) até 31 julho através das redes sociais e é voltada para crianças, adolescentes, ativistas e educadores de todo o Brasil.

Além disso, as atividades são gratuitas, exceto as oficinas que custam R$ 50 cada.

A idealizadora do evento, Cássia Valle, teve como inspiração para criar o festival o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, comemorado no dia 25 de julho, para propor o evento voltado ao público infanto-juvenil.

O evento começa com a mesa temática denominada “Representatividade cura” e conta com a participação de mulheres empoderadas como:

Lívia Sant’Anna Vaz, promotora de justiça do Ministério Público da Bahia, atuante na defesa dos direitos humanos e igualdade racial;

Cássia Valle, atriz, escritora e psicopedagoga reconhecida por seu trabalho cultural de valorização da identidade negra;

Geise Oliveira, produtora cultural com foco em cultura periférica e juventude;

Sandra Oliveira, coordenadora pedagógica do Centro Educacional Maria Felipa.

O evento contará com uma programação diversificada e contará também terá oficinas de teatro, podcast e maquiagem, voltadas para crianças e adolescentes negras, além de apresentações de teatro, música, dança e poesia.

Programa e inscrições para oficinas

Abaixo você confere a programação do evento, e como destacamos acima as oficinas terão uma taxa de inscrição no valor de R$ 50, veja!

Oficina de Teatro – Inscreva-se aqui | 09 e 10 de julho: 14h às 16h

Oficina de Maquiagem – Inscreva-se aqui | 24 de julho: 14h às 16h

Oficina de Podcast para crianças e adolescentes – Inscreva-se aqui | 16 e 17 de julho: 14h às 16h



05 (segunda) – 17h – ABERTURA | Mesa temática “Pretas Palavras: Representatividade Cura” – Convidadas: Lívia Santana Vaz, Cássia Valle, Geise Oliveira e Sandra Oliveira

05 (segunda) 10h – Conto das Pretas (IGTV) Nini Kemba

07 (quarta) 10h – Intervenções poéticas (IGTV) I 17h bate-papo com artistas

09 (sexta) 17h – Falas Pretinhas ( LIVE no INSTAGRAM) – Convidadas: Maria Costa, Abayomi Mauwsi e Amani (mediação Laura)

09 e 10 de julho (sexta e sábado) – 14h às 16h – Oficina de teatro com Merry Batista Inscrições: Sympla

12 (segunda) 10h Conto das Pretas (IGTV) com Paula Brito

14 (quarta) 10h Apresentações artísticas das pretinhas selecionadas na Chamada Artística | 17h Bate-papo com artistas

16 (sexta) 17h Falas Pretinhas (LIVE no INSTAGRAM) – Convidadas: Maria Flor, Brenda Black – mediação Ayana Dantas

16 e 17 (sexta e sábado) – 14h às 16h – Oficina de podcast para crianças com Francis Cardoso | Inscrições: Sympla

19 (segunda) 10h – Conto das Pretas (IGTV) Kalypsa Brito

20 (terça) 10h – apresentações artísticas das pretinhas selecionadas | 17h Bate papo com artistas

21 (quarta) – Ocupação da página Julho das Pretinhas por Lorena Passos da Entrelinhas e encerramento com LIVE às 17h

22 (quinta) – 10h Apresentações artísticas das pretinhas selecionadas na Chamada Artística | 17h Bate-papo com artistas

23 (sexta) – Ocupação da página Julho das Pretinhas por Clube de Leitura Arte e Identidade e encerramento com LIVE às 17h

24 (sábado) – Ocupação da página por Ana Fátima

24 (sábado) – Oficina de Maquiagem com Natália Cavalcante – Inscrições: Sympla

25 (domingo) – 10h – Matinê com coletivo teatral Os Crespos (SP)

16h – Sarau Julho das Pretinhas

26 (segunda) 10h – Conto das Pretas (IGTV) com Cássia Valle

28 (quarta) – 17h LIVE Falas Pretas (tema: empreendorismo infantil e crianças pretas)

30 (sexta) – 17h Falas Pretinhas (LIVE no INSTAGRAM)

31 (sábado) – Sarauzinho dendicasa

SERVIÇO: Julho das Pretinhas – De 5 a 31 de julho – Lives e Apresentações Artísticas Gratuitas – Instagram @julhodaspretinhas.

