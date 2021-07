FGTAS/SINE atualiza quadro com novas vagas de Emprego em Campo Bom – RS

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

No Estado do Rio Grande do Sul, a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) via Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Campo Bom abre novas vagas de emprego em cargos de níveis fundamental, médio e técnico.

Confira abaixo as oportunidades abaixo:

CARGOS ESCOLARIDADES VAGAS Auxiliar de Desenvolvimento Não informa 2 Operador Industrial Ensino médio completo 2 Auxiliar de Expedição Não informa 1 Auxiliar de Produção – colagem/pintura Ensino fundamental completo 5 Assistente Administrativo Ensino médio completo 1 Marceneiro p/ móveis sob medida Não informa 1 Revisora Não informa 10 Auxiliar de Produção Não informa 20 Montador a mão Não informa 3 Recepcionista/Atendente Ensino médio completo 1 Vendedor Interno Ensino médio completo 1 Costureira Não informa 4 Preparadeira Não informa 4 Auxiliar de Expedição Não informa 1 Assistente em RH Não informa 1 Assistente de Duteiro Não informa 1 Operador de Injetora Não informa 1 Programador de CNC Não informa 1 Gerente Comercial Não informa 1 Refiladeira Não informa 6 Viradeira a Máquina Não informa 6 Preparadeira Não informa 6 Costureira Não informa 6 Matrizeiro de Solados Não informa 1 Operador de CNC Não informa 1 Colador de Sola Não informa 1 Auxiliar de Manutenção Não informa 1 Técnico em Segurança do Trabalho Não informa 1 Auxiliar de Produção Não informa 2 Auxiliar de Expedição Não informa 4 Serviços Gerais Não informa 3 Encarregado de Pesponto Ensino Médio 1 Cortador Manual Não informa 1 Conformador Não informa 1 Instalador Hidráulico Não informa 1 Costureira Não informa 1 Zelador Não informa 1 Costureira de Amostra Não informa 1 Montador Não informa 1 Montador Ensino Médio Completo 1 Operador de CNC Ensino Médio Completo 1 Costureira Não informa 3 Revisora Ensino Fundamental 2 Serviços de Gerais Ensino Fundamental 5 Pintor Não informa 1 Carpinteiro Não informa 1 Pedreiro de Acabamento Não infora 2 Pedreiro Não informa 2 Ferreiro Não informa 1 Vendedor P.A.P Ensino Médio 3 Operador de Máquina de Corte CNC Plasma e Oxicorte Ensino Fundamental Completo 1 Vendedor Técnico Interno Técnico em Eletrônica ou Eletrotécnica 1 Auxiliar Eletrotécnico Ensino Médio Completo 1 Serviços Gerais Não informa 1 Padeiro e Confeiteiro Ensino Médio Completo 1 Instalador de Esquadrias de Alumínio Ensino Médio Completo 1 Auxiliar de Produção I (Corte e Vinco) Ensino Fundamental Completo 1 Auxiliar de Produção I (PCDs) Ensino Fundamental Completo 1 Serralheiro Não informa 1 Eletricista Ensino Médio Completo 2 Operador de Acopladeira Automática Ensino Fundamental 2 Impressor Flexográfico Não informa 1 Matrizeiro Não informa 1 Torneiro Mecânico Ensino Fundamental 1 Fresador/Ajustador Não informa 1

Você Pode Gostar Também:

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever via WhatsApp (51) 99668-7364, ou no endereço eletrônico oficial da Prefeitura Municipal. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.