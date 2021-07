FGTAS/Sine informa novas 116 vagas de Emprego em Carlos Barbosa – RS

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) via Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Carlos Barbosa – RS, anuncia a abertura de novas 116 vagas de emprego em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CÓDIGO CARGOS VAGAS 5708621 Auxiliar de Linha de Produção – PCD’s 20 5737292 Auxiliar de Linha de Produção 5 5769491 Auxiliar de Linha de Produção 6 5711283 Auxiliar de Linha de Produção 5 5708592 Auxiliar de Linha de Produção 2 5769536 Auxiliar de Linha de Produção 2 5711301 Soldador 1 5769309 Auxiliar de Cozinha 4 5737247 Agente de Inspeção (Qualidade) 5 5723149 Auxiliar de Linha de Produção 5 5723395 Vendedor de Comércio Varejista 1 5684376 Servente de Serviços Gerais na Conservação de Vias Permanentes 2 5723154 Auxiliar de Marceneiro 2 5723183 Auxiliar de Linha de Produção 4 5723196 Soldador 5 5738557 Cozinheiro de Restaurante de Indústria 1 5723243 Caixa de Loja 1 5723389 Eletricista 1 5746329 Mecânico de Automóvel 1 5738610 Servente de Obras 2 5728778 Assistente Administrativo e Comercial 1 5703744 Técnico de Telecomunicações 1 5769621 Mecânico de Automóvel 2 5723850 Gesseiro 4 5736354 Armador de Estrutura de Concreto (Auxiliar) 1 5736480 Controlador de Entrada e Saída 1 5736410 Montador de Móveis 1 5736435 Pintor de Móveis 1 5736383 Auxiliar de Marceneiro 1 5744614 Auxiliar de Confeitaria 1 5744571 Auxiliar de Expedição 2 5744596 Empregada Doméstica 1 5746183 Motorista Carreteiro 1 5746174 Motorista de Caminhão 1 5746126 Jardineiro 1 5746949 Ajudante de Serralheiro 1 5746911 Auxiliar de Vidraceiro 1 5751017 Auxiliar de Linha de Produção 2 5755390 Auxiliar de Linha de Produção 4 5760395 Auxiliar de Limpeza 1 5762309 Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais 1 5762329 Recepcionista de Hotel 1 5761947 Arrumadeira de Hotel 1 5740088 Copeiro de Hotel 1 5763657 Auxiliar de Limpeza 1 5764805 Controlador de Entrada e Saída 1 5765374 Motorista Entregador 1 5769485 Atendente de Farmácia – Balconista 1 5774293 Empregada Doméstica Faxineira 1 5776348 Auxiliar de Seguros 1 5777367 Técnico de Laboratório Industrial – Estágio 1 5777809 Frentista 1

Sobre o SINE

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) foi criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que orienta cada país-membro a manter um serviço público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho. A execução das ações no âmbito do Sine ocorre mediante a celebração de Convênios Plurianuais do SINE (CPSINE) com as Unidades da Federação, municípios com mais de 200 mil habitantes, e entidades privadas sem fins lucrativos.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever comparecendo a unidade do Sine, localizado na rua Doutor Carlos Barbosa, nº 209, Centro, e cadastre-se na função desejada. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.