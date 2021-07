FGTS: Caixa libera antecipação de até 3 anos de saque

Trabalhadores que recebem o FGTS pelo saque-aniversário podem solicitar a antecipação de até três anos do pagamento por meio da Caixa Econômica Federal. A instituição está com uma novidade que permite o pagamento de até três parcelas do saque-aniversário para o trabalhador.

Saque-aniversário do FGTS

O saque-aniversário é uma modalidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) optativa. A medida libera anualmente uma parte do saldo disponível das contas do Fundo do trabalhador no mês de seu aniversário

Como mencionado, para receber o saque-aniversário, o trabalhador precisa demonstrar o seu interesse no site ou aplicativo da Caixa Econômica, na seção do FGTS. A adesão a modalidade deve ser realizada até o último dia do mês em que o cidadão faz aniversário.

Vale ressaltar, que quando o trabalhador opta por essa modalidade, perde o direito de receber o saque-rescisão, liberado em demissões sem justa causa. Diante disso, o sujeito receberá apenas a multa rescisória de 40% sobre o valor do FGTS.

Todavia, caso queira voltar para o saque tradicional do FGTS, o trabalhador deve aguardar dois anos para solicitá-lo novamente.

O valor do saque-aniversário varia conforme o saldo depositado nas contas do Fundo de Garantia do titular. Posto isso, é aplicada uma porcentagem sobre aquela quantia e adicionado um bônus. Confira a tabela abaixo:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900

Antecipação de três anos do saque-aniversário

O trabalhador pode antecipar até três anos do saque do FGTS por meio do crédito pessoal oferecido pela Caixa, que deve permitir o acesso da instituição as suas contas no Fundo, uma vez que o empréstimo é de garantia, descontado diretamente da folha de pagamento do cidadão.

Você Pode Gostar Também:

Por se tratar de um crédito pessoal consignada, a instituição disponibiliza as melhores condições aos contratantes, veja:

Taxa de juros mensal de: 0,99%;

Acumulado de juros por ano: 12,54%;

Valor mínimo para empréstimo: R$ 2 mil;

Antecipação: de até 3 anos do benefício.

O procedimento de contratação pode ser realizado totalmente pela internet, no aplicativo da Caixa ou pelo Internet Banking. Além disso, o interessado pode fazer uma simulação para ver as condições do empréstimo.

Caso já seja correntista da Caixa, acesse a plataforma do banco e simule a contratação da forma a seguir:

Clique na opção do crédito; Selecione a opção da antecipação do saque-aniversário; Simule a contratação; Caso seja favorável, contrate a proposta.

Porém, se não possuir conta na Caixa, pode realizar a simulação no aplicativo de FGTS:

Acesse o aplicativo do FGTS; Escolha a opção da linha de crédito; Preencha a quantidade de parcelas e o valor que deseja antecipar; Simule a contratação; Caso concorde com os valores, clique em “contratar”; Faça sua assinatura eletrônica; Salve o comprovante e pronto, pedido realizado.

Confira os critérios para contratar o crédito:

Ser maior de 18 anos ou emancipado;

Possuir conta-corrente ou poupança na Caixa (exceto Poupança Social Digital e Poupança Caixa Fácil);

Ter aderido o Saque-Aniversário FGTS e autorizado a Caixa a consultar informações do seu FGTS;

Possuir saldo de FGTS suficiente para a antecipação, nos valores mínimos para contratação;

Estar com o CPF em situação regular na Receita Federal;

Estar em situação positiva com a Caixa.

Veja também: Novo Bolsa Família vai atender 22 milhões até 2022, diz Governo