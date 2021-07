FGTS: Confira como aderir o saque e receber ainda em 2021; veja as datas

Parte do valor do FGTS é liberada anualmente no mês de aniversário do beneficiário, que pode resgatar o dinheiro até dois meses após o depósito.

O saque-aniversário é uma modalidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) que é disponibilizada quando aderida pelo trabalhador. Parte do valor do FGTS é liberada anualmente no mês de aniversário do beneficiário, que pode resgatar o dinheiro até dois meses após o depósito.

Para ter acesso ao saque-aniversário do FGTS, o trabalhador interessado deve sinalizar o seu interesse solicitando o pagamento até o último dia do mês de seu aniversário a Caixa Econômica Federal. Caso o prazo seja excedido, o pagamento só será disponibilizado no ano seguinte.

Cabe ressaltar, que quem adere a modalidade perde o direito ao saque-rescisão, liberado quando o trabalhador é demitido sem justa causa. Para retornar a forma tradicional de pagamento do FGTS, o sujeito deve aguardar dois anos para contatar a Caixa novamente.

Calendário de saque aniversário do FGTS

Mês de aniversário Período para saques Janeiro 04/01 a 31/03 Fevereiro 01/02/ a 30/04 Março 01/03 a 31/05 Abril 01/04 a 30/06 Maio 03/05 a 30/07 Junho 01/06 a 31/08 Julho 01/07 a 30/09 Agosto 02/08 a 29/10 Setembro 01/09 a 30/11 Outubro 01/10 a 31/12 Novembro 01/11 a 31/01/2022 Dezembro 01/12 a 28/02/2022

Como aderir ao saque-aniversário do FGTS?

Acesse o aplicativo do FGTS ou site da Caixa Econômica Federal; Clique em “Meu FGTS”; Selecione a opção “Saque-aniversário”; Em seguida, leia e concorde com os termos e condições; Por fim, clique em “aderir Saque-aniversário”.

Antecipação do saque-aniversário do FGTS

Alguns bancos estão oferecendo a antecipação do saque-aniversário do FGTS por meio de um empréstimo. A maioria deles permitem o adiantamento de até três parcelas da modalidade. O pagamento é automático, sendo descontado diretamente do Fundo de Garantia.

No entanto, para conseguir antecipação do saque-aniversário, o trabalhador precisa autorizar o acesso do banco ao saldo depositado no Fundo. A permissão é efetuada no próprio site ou aplicativo do FGTS, conforme o passo a passo a seguir:

Acesse o aplicativo do FGTS; Na tela inicial, clique em “Autorizar Bancos”; Feito isso, toque em “Empréstimo Saque Aniversário”; Em seguida, selecione “Instituições Financeiras”; Escolha o banco que deseja fazer o empréstimo; Por fim, basta confirmar a escolha; Pronto! Agora no aplicativo do seu banco faça o procedimento do empréstimo para antecipação do saque-aniversário do FGTS.

