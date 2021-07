Figueirense-SC 0 x 0 Botafogo-SP – Time paulista cria, mas não sai do zero em Floripa

Florianópolis, SC, 17 (AFI) – O Botafogo teve um duelo difícil na tarde deste sábado (17) pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Série C. Visitou o Figueirense no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC) e, apesar de criar várias chances, empatou sem gols.

CLASSIFICAÇÃO

O time paulista alcançou dois jogos sem perder e segue perto do G4 do Grupo B, em quinto lugar com 13 pontos. Já o Figueirense está com dez pontos, em sétimo lugar.

COMEÇOU QUENTE

O jogo começou quente com o Botafogo balançando as redes logo aos cinco minutos com Walter, mas a arbitragem assinalou impedimento. O Figueirense respondeu rápido com Dener Pinheiro, que chutou rasteiro e exigiu boa defesa de Igor.

Os catarinenses tiveram mais controle no primeiro tempo e construíram mais duas chances. Aos 33, Bruno Paraíba cabeceou bem, mas por cima do gol. Já aos 43, Diego Tavares chutou forte e contou com desvio para quase marcar.

BOTAFOGO MELHORA NO SEGUNDO TEMPO

Assim como na etapa inicial, foi o Botafogo quem chegou pela primeira vez no segundo tempo. Aos 13 minutos, Walter tentou novamente de cabeça, entre dois marcadores, mas dessa vez o goleiro Rodolfo Castro salvou o Figueirense.

MAIS CHANCES

O time paulista ainda teve dois chutes aos 16 e 18 minutos. No primeiro, Walter levou perigo, mas a finalização foi por cima. Já no segundo, Gustavo Xuxa arriscou, mas mandou longe.

A partir daí o jogo ficou mais tranquilo, mas mesmo assim era o Botafogo quem buscava mais o ataque. Aos 36, teve nova chance com Bruno Santos, que pegou rebote e chutou colocado, mas para fora.

PRÓXIMOS JOGOS

O primeiro a voltar a campo pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Série C é o Figueirense, que tem o clássico diante do Criciúma na sexta-feira (23), às 16h, no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC). No domingo (25), às 11h, o Botafogo recebe o Ituano em duelo estadual no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.