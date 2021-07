Figueirense-SC 2 x 0 São José-RS – Fim do jejum e mais próximo do G4 na Série C!

Florianópolis, SC, 11 (AFI) – O Figueirense encerrou jejum de quatro jogos sem vitória na Série C do Campeonato Brasileiro ao vencer o São José, por 2 a 0, na manhã deste domingo, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela sétima rodada do Grupo B. Andrew e Diego Tavares fizeram os gols catarinenses.

O triunfo fez o time do técnico Jorginho pegar o elevador e se afastar da degola. No sexto lugar, o Figueirense soma nove pontos, a quatro do G4. O São José, por sua vez, segue na vice-lanterna com apenas cinco pontos. Essa foi a quarta derrota do Zequinha fora de casa em quatro jogos.

NA PRESSÃO!

O Figueirense aproveitou o mando de campo e foi para cima do São José. Logo aos 5 minutos, Bruno Paraíba tocou para Diego Tavares que bateu e levou perigo. Na sequência, aos 10, Everton Santos cruzou na medida, Andrew subiu no terceiro andar e testou para abrir o marcador para o Figueirense.

Os mandantes seguiram em cima e colocaram duas bolas na trave. Aos 32 minutos, Bruno Paraíba recebeu de Diego Tavares e bateu rastero. A bola acertou o poste. Dois minutos depois, em contra-ataque, Bruno Paraíba recebeu e bateu firme. A bola pegou na trave.

TOMA MAIS!

O Figueirense manteve o ritmo e voltou animado para o segundo tempo. Logo aos 6 minutos, os mandantes ampliaram. Diego Tavares recebeu de Renan Luís, girou e bateu sem chances para o goleiro Fábio Rampi.

Após o gol, o jogo caiu de produção. Satisfeito, o Figueirense administrou o placar, enquanto o São José não mostrou reação e sofreu mais uma derrota.

PRÓXIMOS JOGOS

Na oitava rodada, o Figueirense receberá o Botafogo-SP no sábado (17), às 17 horas, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Um dia antes, na sexta-feira (16), às 20 horas, o São José pegará o Oeste no Francisco Novelletto, em Porto Alegre.