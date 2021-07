Figueirense-SC x Botafogo-SP – Duelo direto na briga pelo G4 do Grupo B da Série C

Florianópolis, SP, 16 (AFI) – Embalado após vencer o Criciúma-SC e derrubar o último invicto deste Campeonato Brasileiro da Série C, o Botafogo-SP volta a campo neste sábado (17) para mais um ‘duelo direto’ pelo G4 do Grupo B. Fora de casa, a Pantera visita o Figueirense, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, às 17h.

Com um retrospecto de quatro vitórias e três derrotas em sete jogos, o Botafogo-SP soma 12 pontos e aparece na quinta colocação. Já o Figueirense, que venceu o São José-RS, na rodada passada por 2 a 0, vem logo abaixo, em sexto, com nove pontos. O Ituano-SP, primeiro time dentro da zona de classificação, tem 13.

FIGUEIRENSE

Em campo, o técnico Jorginho conta com o retorno de dois importantes jogadores para escalar o time titular do Figueirense-SC, após ambos cumprirem suspensão. O zagueiro Lucas Cezane, que deve voltar ao time titular para fazer dupla defensiva com Guilherme Teixeira e o lateral-direito André Krobel, que deve começar no bnco após perder vaga para Everton Santos.

A diretoria alvinegra também aproveitou a sexta-feira para liberar dois jogadores que não vinham tendo espaço no elenco. São eles: lateral-esquerdo Carlinhos e o atacante Marcelo Júnior. Os dois estavam emprestado desde o começo da temporada e serão devolvidos para seus times de origem: Três Passos-RS e Cruzeiro, respectivamente. Em nota, o clube agradeceu pelos serviços prestados pelos atletas.

“O Departamento de Futebol do Figueirense informa que os atletas Carlinhos e Marcelo Júnior não fazem mais parte do elenco alvinegro. Os atletas retornam aos seus clubes de origem. O Figueirense agradece aos jogadores e deseja sucesso na sequência das suas carreiras”, afirmou o clube em uma nota oficial.

BOTAFOGO-SP

Já em Florianópolis para o jogo contra Figueirense, o Botafogo-SP, divulgou a lista dos relacionados. Sem poder contar com Luketa, Dudu, Fabão e Matheus Santos, a lista de desfalques aumentou e agora também tem Martinelli e Bruno Michel. O primeiro não teve o motivo confirmado e o segundo, teve um incômodo muscular.

Luketa está em fase final de recuperação de uma pancada no joelho direito, e Fabão está em processo de transição do departamento médico para o campo. O atacante Dudu, que passou por cirurgia, está em fase final de recuperação, enquanto o zagueiro Matheus Santos, tem uma lesão mais séria, rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo, está fora da Série C.

O time de Argel Fuchs relacionou um total de 20 atletas e não conta com suspensos para o jogo, mas tem os zagueiros Fabão e Diego Guerra, os meias Xuxa e Rafael Tavares, além do atacante Luketa pendurados.