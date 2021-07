Figueirense-SC x Novorizontino-SP – Tigre tenta manter boa fase para seguir entre os líderes da Série C

Florianópolis, SC, 31 (AFI) – Em um dos jogos que irá movimentar a décima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C neste domingo (01), o Novorizontino-SP irá colocar a boa fase a prova para seguir na briga pela liderança do Grupo A. Fora de casa, o time paulista tem uma difícil missão diante do Figueirense-SC, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, às 11h da manhã.

Atualmente com 19 pontos ganhos, o Tigre que vem de duas vitórias seguidas nas últimas rodadas – venceu Paraná-PR por 2 a 0 e Mirassol-SP por 1 a 0 -, tenta se manter no pelotão da frente, brigando ponto à ponto pela liderança e também pela classificação. Já os donos da casa vem de dois jogos sem vitória – um empate e uma derrota – e aparece na parte intermediária da tabela com dez pontos. Por isso, precisa se reabilitar para voltar a disputar uma vaga no G4.

FIGUEIRENSE

Com um treino na tarde desta sexta-feira, o Figueirense fechou a sua preparação sobre os olhares do técnico Jorginho, que deu ênfase as jogadas de bola parada e o trabalho técnicos de finalização. Apesar disso, para o duelo, o comandante alvinegro está recheado de problemas.

Isso porque, o Departamento Médico está cheio com os seguintes jogadores dos zagueiros Edson Henrique e Lucas Cezane, os volantes Alê Santos, Carlos Gabriel e Patrick e os meias Guilherme Garré e Montebello tratando lesões. Já o volante Dener Pinheiro se recupera de uma entorse no pé esquerdo e é dúvida. Apesar das baixas, o goleiro Rodolfo disse durante a semana, que a equipe tem que se impor em casa.

“Jogo muito importante para abrir o returno. A gente vem de um resultado ruim contra o Criciúma e precisamos buscar os três pontos. Estamos com seis pontos de diferença para o primeiro classificado, a equipe está unida, trabalhando firme e estudando nosso próximo adversário”, disse o camisa 1.

NOVORIZONTINO

Do outro lado, assim como é de praxe, o Novorizontino fez mistério sobre sua provável escalação para o duelo deste final de semana. Sem baixas por suspensão, o único desfalque segue sendo o capitão Paulinho, que rompeu o ligamento cruzado do joelho e não joga mais neste ano. No mais, Léo Condé deve manter o time que vem atuando já que ele espera um confronto para lá de equilibrado.

“Esperamos uma partida bastante complicada. O Figueirense é uma equipe que, assim como o Grêmio Novorizontino, tomou poucos gols na competição, apesar de estar no meio da tabela. Temos uma equipe madura e acostumada a duelos difíceis. Mais do que isso, temos feito boas apresentações longe de casa, o que nos traz bastante confiança. Repetindo os bons jogos, temos grandes chances de conseguirmos resultados positivos dentro da competição”, disse o comandante.