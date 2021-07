Figueirense x São José-RS – Times fazem confronto direto para se firmar no topo da tabela

Florianópolis, SC, 9 (AFI) – No domingo, às 11h, Figueirense e São José farão duelo direto para tentarem se firmar na parte de cima da tabela. A partida acontece no Orlando Scarpelli e é válida pela sétima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O Figueira está em sétimo lugar e soma seis pontos. Já o São José está logo atrás, em oitavo lugar e tem cinco pontos. Além disso, conquistou a primeira vitória na última rodada contra o Mirassol.

SUSPENSOS NO FIGUEIRENSE

Para o duelo, o técnico Jorginho não poderá contar com o lateral-direito André Krobel e o zagueiro Lucas Cezane, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

QUEM ENTRA?

Com isso, o comandante vai promover a reestreia do zagueiro Guilherme Teixeira, anunciado recentemente pelo clube. Enquanto que na vaga de Krobel, o treinador levantou a possibilidade do volante Fabrício Bigode atuar improvisado na função.

REFORÇOS PODEM JOGAR

Os três últimos reforços anunciados pelo clube estão regularizados e à disposição do técnico. Vinícius Kiss, Marlyson, o meia Rodrigo Bassani foram inscritos no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e podem estrear com a camisa preta e branca.

NOVIDADES NO ATAQUE GAÚCHO

Nesta quinta-feira, o clube anunciou a chegada do meia-atacante Gabriel Lima, de 24 anos.

O jogador já está treinando com a equipe e pode fazer sua estreia no domingo.

RETORNO

Após cumprir suspensão automática, Bruno Jesus retorna a equipe. Gabriel, expulso contra o Paraná também retorna.

PENDURADOS

Lissandro e Claudio Maradona seguem pendurados.