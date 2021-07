Filha de Fafá de Belém reage após ser atacada por falar em ‘bafo de cocô’ de Bolsonaro

A filha de Fafá de Belém, Mariana Belém, gerou polêmica na internet ao fazer uma declaração após a internação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Através do seu perfil no Twitter, a cantora afirmou que o representante do país estaria com “bafo de cocô”.

“Os soluços/arrotos eram merda subindo? Ele foi intubado pra não respirar o líquido fecal subindo pelo estômago? IMAGINA. O. BAFO. BRASIL”, escreveu, na ocasião.

Em seguida, os apoiadores do mandatário criticaram a atitude da famosa e ela precisou se posicionar sobre o assunto.”Tô sendo atacada pelos bolsominions porque falei do bafo de cocô. Não comemorei doença, não desejei mal, falei apenas que o soluço era restos fecais subindo (ISSO ESTÁ NAS MATÉRIAS SOBRE A INTERNAÇÃO). Resultado: atacam a mim, minha mãe e falam das minhas filhas. PREVISÍVEL”, começou dizendo.

E seguiu: “Queria que vocês achassem nesse tweet onde eu DESEJEI ou COMEMOREI a internação. A info do líquido fecal está nas MATERIAS que saíram sobre a internação. Isso é um comentário meu. Não há desejo de mal ou celebração abaixo. Mas as respostas incluindo minha mãe e filha: GENTE DE BEM”.

Por fim, ela criticou a falta de interpretação de algumas pessoas nas redes sociais. “Olha, tudo TÃO previsível: a falta de interpretação de texto, enfiar Lei Rouanet no argumento ‘acabou a mamata’, falarem que sou ‘só filha’, citarem minha mãe, citarem minhas filhas… pra quem pede aos céus/AMA livramento e agradece por ele, é chuva de block delícia matinal”, completou.

Veja: