Filha de Joaquim Lopes para no hospital após engasgar: ‘Ficou roxa’

“Hoje eu, mãe de primeira viagem, achei que fosse sair fora do corpo de tanta dor. Sophia engasgou feio. Não conseguia respirar direito, foi ficando vermelha, meio arroxeada. Eu peguei ela no meu colo, tentei o pouco que sabia, não resolvia, eu gelei. Meus 24 anos de meditação, todos os cursos de autoconhecimento, tudo isso foi pra Nárnia. Eu chorava feito a criança na minha frente”, disse ela.

A modelo seguiu o relato contando que o marido conseguiu fazer a menina respirar. “Foi Joaquim, que pegou ela no colo, colocou a boca no nariz dela e sugou tudo pra fora. Ele a segurou firme, tomou a decisão de irmos pro hospital (sim, fui de pantufa) de qualquer maneira, pra ver se estava realmente tudo bem, me guiou no meio do meu torpor. E Sophia está ótima, perfeita, dormindo aqui comigo”, afirmou.