Filha de Luciano Camargo pede quarto de princesa como presente e detalhes impressionam

Aos 11 anos, as gêmeas Isabella e Helena, filhas do cantor Luciano Camargo com a mulher, Flávia Fonseca, estão crescendo e vão dormir pela primeira vez em quartos separados. Uma delas pediu aos pais para ter seu próprio espaço, e foi atendida.

Luciano e Flávia contrataram a nora de Zezé Di Camargo, a arquiteta Amabylle Eiroa, que preparou o projeto de um quarto de princesa para Isabella.

“Desde o dia que a pequena Isabella nasceu, sempre compartilhou o mesmo quartinho com a sua irmã gêmea Helena. O quarto das meninas ainda é digno de um conto de fadas, com carruagens, princesas nas paredes, cheio de magia e encantamento. Porém, a Isa está crescendo e se tornando uma linda garotinha, com muitas ideias, desejos e inspirações… Foi aí que ela fez um pedido muito especial ao seus pais: gostaria de ter um quartinho só para ela…”, contou Amabylle nas redes sociais, mostrando detalhes do projeto do quarto dos sonhos da adolescente. Puro luxo!

A arquiteta ainda revelou a reação dos pais das meninas com a separação dos quartos: “A mãe chorou por um mês, e o pai quase infartou (risos)”.

Veja: