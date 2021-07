Camilly Victória, filha de Xanddy e Carla Perez, foi criticada na internet após aparecer com as unhas “diferentes” nas redes sociais. Ao abrir uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram, a jovem foi chamada de “brega” por ter feito o alongamento.

“Você é muito brega, unhas horríveis”, disse um seguidor. Na sequência, a cantora ironizou: “Obrigada, também estou apaixonada”. Como resposta, a jovem de 19 anos ainda postou fotos das unhas no feed. “Detalhes”, escreveu.

Veja: