Filho de Diogo Nogueira posta foto com o pai e diz que Paolla Oliveira ‘obrigou’

Só falta assumir! O romance de Paolla Oliveira com Diogo Nogueira já não é mais segredo e foi assunto no Instagram de Davi, filho do sambista, dando mais uma prova da existência do novo casal. O adolescente publicou na rede social uma foto com o pai e contou na legenda que a ideia do post foi da “madrasta” Paolla.

“Ela me obrigou, cara (risos)”, escreveu ele, marcando o perfil da atriz.

“Amores”, escreveu Paolla nos comentários, mostrando que tem uma ótima sintonia com a família do novo namorado.

Davi, de 15 anos, é filho de Diogo com sua ex-mulher, Milena Nogueira, de quem ele se separou em 2018, após 15 anos de relacionamento.

No fim de julho, eles foram fotografados juntos na fila de um caixa de uma padaria no Recreio, na Zona Oeste do Rio. Paolla também tem sido vista com frequência no condomínio de Diogo, na Barra, e é amiga da irmã do cantor, que foi a cupido do romance ainda não assumido publicamente.