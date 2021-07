Filho de Gugu Liberato diz que irmãs estão sendo manipuladas no inventário do pai

Após as irmãs, Sofia e Marina, serem emancipadas e se manifestarem a favor da mãe no processo de reconhecimento de união estável com Gugu Liberato, João Augusto, o filho mais velho, resolveu entrar na briga. Ele afirma que as irmãs estão sendo manipuladas no invetário do pai, como revelou o colunista Lauro Jardim, de O GLOBO, neste sábado.

Em nota, João Augusto Liberato, 19 anos, diz que a emancipação das irmãs foi “duvidosa” e afirma que segue com o mesmo advogado, que o defende “dos desacertos causados infelizmente pela minha mãe e sua família”.

“Eu, como filho primogênito do meu querido pai Gugu Liberato, repudio fortemente as notícias que circulam sobre a duvidosa emancipação das minhas irmãs e confirmo sem dúvida alguma, a minha confiança nos advogados da família, o Dr. Carlos Regina a frente do Inventário do meu pai e que, contava com sua total e absoluta confiança por muitos anos e Dr. Dilermando Cigagna Jr que defende a nossa família dessa aventura fantasiosa e dos desacertos causados infelizmente pela minha mãe e sua família”, diz João Augusto.

Esta semana, Rose Di Matteo, mãe dos três filhos de Gugu, emancipou gêmeas Marina e Sofia, de 17 anos, que contrataram Nelson Willians, o mesmo advogado da mãe, para representá-las no inventário.

