Filho de Ronaldo e Milene Domingues revela: “São opostos, milagre eu ter nascido”

O filho de Ronaldo Fenômeno e Milene Domingues respondeu a algumas curiosidades de seus seguidores em uma rede social nesta sexta-feira (16). Ronald, que é DJ e tem 21 anos, chegou até a falar sobre uma possível reconciliação entre seus pais, que, segundo ele, seria algo impossível. As informações são da revista Quem.

Outros internautas quiseram saber se Ronald já morou sozinho. Ele disse que, sim, com a namorada, Luiza Basile, mas com a pandemia eles recuaram. Além diso, o DJ respondeu sobre ter apresentado currículos. “Pior que não. Desde cedo trabalho com música, que tende a exigir menos esse tipo de apresentação”, explicou.