Filhos de Cid Moreira revelam provas contra esposa de Cid Moreira

Os filhos de Cid Moreira, Roger e Rodrigo Moreira, revelaram que estão com provas de que a madrasta, Fátima Sampaio, pensa em agredir o apresentador. De acordo com o site Notícia da Tv e Revista Isto É, Roger possui uma postagem de Fátima em uma rede social desabafando: “dá vontade de se pegar e quebrar a cara [um] do outro”.

O filho mais novo de Roger contou que a publicação será uma prova. “Isso vai estar no processo. Quero que as pessoas saibam, pois é uma coisa muito séria. Independentemente de ela ter apagado ou não, é uma prova. E se ela apagou é porque tinha algo que ela não queria que as pessoas soubessem”, afirmou.

“Para quem está vendo de fora, digo assim: se fosse com o pai de você que estivesse acontecendo uma coisa dessa, você não ficaria quieto. O problema é que todo mundo tem sua opinião e a dá sem saber o caso ou ter vivido aquilo. Não queremos o dinheiro dele, só queremos protegê-lo de uma mulher que está medicando-o e que o mantém dentro de casa. O vemos nos vídeos completamente grogue. Ele não é aquilo ali”, finalizou Roger.

Os filhos do apresentador Cid Moreira entraram com um processo na vara de família de Petrópolis, do Rio de Janeiro, pedindo a interdição do pai e a prisão da madrasta, Fátima Sampaio Moreira. De acordo com informações do site UOL, o documento foi protocolado no dia 20 de julho. Roger e Rodrigo Moreira, filhos do jornalista, alegam que o pai de 93 anos enfrenta sintomas de demência e que tem a liberdade limitada por atitudes de Fátima.

Além do pedido de interdição, o processo aponta tutela de urgência. Os filhos argumentam que o apresentador não teria “mínimas condições” de administrar os próprios bens. E que Fátima Moreira mantém o marido em “cárcere privado”. O processo também diz que ela, 40 anos mais jovem, teria se casado com Cid motivada por “interesses econômicos”.

O processo indica inúmeras acusações, entre elas de estelionato, apropriação indébita e formação de quadrilha. A ação possui a assinatura do advogado Ângelo Carbone e solicita o bloqueio imediato dos bens durante a investigação.