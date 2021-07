Filhos de Pedro Scooby pintam cabelo de ruivo para homenagem madrasta

Os filhos de Luana Piovani e Pedro Scooby estão com os cabelos ruivos, iguais o da madrasta Cintia Dicker. Após os boatos de que o surfista teria pintado o cabelo dos filhos para provocar a ex-mulher, Luana Piovani, ele fez uma declaração esclarecendo o fato.

Luana Piovani não se pronunciou sobre esse assunto e nem comentou a mudança no visual das crianças. De acordo com o site IG, no passado, a atriz e Scooby se desentenderam por conta da educação das crianças.