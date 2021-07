Fim de Semana: veja a receita de uma deliciosa torta salgada de milho com linguiça

Fim de semana está ai e nada melhor do que uma comidinha saborosa para compartilhar com toda a família. Quem dá todo o passo a passo da uma deliciosa Torta Salgada de Milho com Linguiça é Ana Maria Braga. A receita rede 16 porçõe e leva 1h20 para ficar pronta. Confira!



Torta Salgada de Milho com Linguiça

Ingredientes

350 g de linguiça fresca fininha picadinha

1 cebola picadinha

4 dentes de alho picadinhos

1 e ¼ de xícara (chá) de leite

1 e ¼ de xícara (chá) de óleo

3 ovos

1 lata de milho escorrido

1 pacote de preparado para creme de cebola

2 xícaras (chá) + 3 colheres (sopa) de farinha de trigo

Cheiro-verde picadinho a gosto

1 colher (sopa) de fermento em pó

300 g de muçarela ralada no ralo grosso

Modo de preparo

Frite a linguiça na própria gordura até dourar (uns 10 minutos). Acrescente a cebola e o alho e doure por mais 5 minutos. Reserve.No liquidificador, bata o leite com o óleo, os ovos e o milho até triturar bem. Transfira para uma tigela e incorpore o creme de cebola e a farinha. Adicione o refogado de linguiça, tempere com cheiro-verde a gosto e agregue o fermento.Despeje em fôrma retangular (33 x 21 cm) untada com óleo e enfarinhada, polvilhe a muçarela, pressionando levemente, e leve ao forno médio preaquecido (180°C) por cerca de 40 minutos ou até dourar.

Sirva cortada em quadrados.