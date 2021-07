Finalista do ‘No Limite’, Viegas brinca sobre torcida por relacionamento com Elana: ‘Qualquer coisa, estou aqui’ | Aquecimento No Limite

Viegas revelou que foi muito preparado para o programa. “Estou muito feliz com a minha trajetória. De comida, foi tranquilo, de água. Fui preparado para me dar muito mal”, confessou.

O cantor também falou sobre uma característica sua que se destacou ao longo do programa. “Já tenho uma personalidade um pouco mais calma. Quando saí do Big Brother, passei por várias coisas que me ajudaram. Estou numa constante busca na leitura, nos filmes, justamente porque é isso que tento fazer com a minha música. Pra eu poder fazer e falar sobre coisas boas, preciso me alimentar delas”, explicou.