Finalistas do ‘No Limite’, Viegas e Elana dão detalhes sobre clipe que gravaram juntos e prometem surpresas | No Limite

A torcida pelo possível casal começou ainda em meio aos perrengues do No Limite. Agora, o cenário é outro. Saem as dunas e o sol escaldante do Ceará e entra um clima pra lá de romântico. É o que podemos ver no novo clipe de Viegas, da música “Pra voar”, com participação da companheira de tribo Elana. A produção é a primeira do cantor desde o confinamento no programa. Ao Gshow, a piauiense conta como foi o convite.