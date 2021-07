De acordo com o colunista Leo Dias, o ex-bbb Fiuk está vivendo um novo amor. Após idas e vindas com a dentista Thaís Braz no Brig Brother Brasil, o filho de Fábio Júnior estaria namorando a influenciadora digital Thaisa Carvalho.

Ainda segundo a fonte, o casal se reveza entre a casa do cantor, em São Paulo, e da influenciadora, em Santos. Confira fotos da nova namorada do artista: