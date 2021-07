Flagrante: marido é preso suspeito de agressão à mulher que se negou a cozinhar

Um homem de 41 foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (27) suspeito de agredir a esposa após ela se recusar a fritar um torresmo para ele. O caso aconteceu em Igarapé (MG) e as informações são do G1.

Consta no boletim de ocorrência que a mulher, ao chegar da academia por volta das 20 hrs, se deparou com o esposo ingerindo bebida alcóolica. Assim que ele a avistou, pediu para que fritasse torresmo e teria ficado “muito nervoso com a negativa”. Ele chegou a afirmar para a vítima que “seu negócio era apenas academia de ginástica”.

As agressões começaram no quarto do filho de cinco anos. Após as agressões verbais, o homem tentou tomar o celular da vítima, apertando sua mão e pescoço. Ele chegou a jogar uma faca em direção a mulher, que acabou atingindo a porta do banheiro.

A esposa se trancou no quarto com os filhos e chamou a Polícia Militar. O homem foi flagrado pelos policiais com uma faca na mão. Ele deve responder pelo crime de ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico e familiar. As investigações estão em andamento.