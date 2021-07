Flamengo 5 x 1 São Paulo – Bruno Henrique comanda o atropelo do Mengão sobre o Tricolor

Rio de Janeiro, RJ, 25 (AFI) – O São Paulo saiu na frente com Arboleda, mas o Flamengo, com três gols de Bruno Henrique, virou o marcador e enfiou 5 a 1 na tarde deste domingo no Maracanã. A partida foi válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Gustavo Henrique e Wellington, contra, fizeram os outros da goleada.

Esta foi a quinta vitória seguida do Flamengo – três pelo Brasileirão e duas pela Libertadores, o Flamengo chega a quinta colocação com 21 pontos e com dois jogos a menos.

Desde a estreia de Renato Gaúcho, o Flamengo marcou quinze gols e sofreu apenas dois.

Com o resultado o São Paulo permanece com onze pontos, na 11ª posição. O São Paulo não perdia para o Flamengo há 4 anos.

O JOGO

São Paulo iniciou melhor a partida, pressionando a saída de bola do Flamengo e compactado criou algumas chances de gol logo no começo da partida. Antes dos dez minutos, já tinha chegado duas vezes com perigo, uma com Miranda de cabeça e outra com Vitor Bueno, que parou na boa defesa do goleiro flamenguista.

Após os dez minutos, o Flamengo equilibrou a partida e passou a agredir mais o São Paulo no campo de ataque, usando a velocidade de seus atacantes. O time carioca, porém, encontrava dificuldade na hora de concluir as jogadas criadas.

As quatros boas chances criadas no primeiro tempo, uma com Bruno Henrique, Matheuzinho e duas com Gabigol pararam no goleiro Tiago Volpi.

Apostando na velocidade, o São Paulo buscava o contra-ataque com Marquinhos e chegou, após o bom início, no primeiro tempo mais uma vez com o jovem atacante, mas Diego Alves defendeu.

Um jogo de muitas oportunidades, só faltou capricho na hora de mandar para a rede. Este foi o resumo do primeiro tempo.

GOL RELÂMPAGO

Assim como no primeiro tempo, o São Paulo começou melhor no segundo tempo. E logo aos três minutos abriu o marcador. Rodrigo Nestor cobrou escanteio e Arboleda cabeceou no meio da pequena área para marcar.

O Flamengo buscou o empate aos nove com Bruno Henrique, mas o gol foi anulado pelo VAR. O atacante tocou a bola na mão antes de marcar.

Em três minutos, o Flamengo virou o jogo. Aos 24, após escanteio curto, Arrascaeta cruzou e Bruno Henrique aparece sozinho para tocar de direita para o gol. O mesmo Bruno Henrique, aos 27, fez o segundo. Da entrada da área, ele manda no ângulo de Tiago Volpi para marcar.

Aos 32, Bruno Henrique de cabeça após escanteio de Arrascaeta fez o terceiro. Gustavo Henrique, aos 40, após toque de Rodrigo Caio completou a goleada.

Aos 40 minutos, Bruno Henrique lança Michael, Wellington se antecipa e faz contra o quinto do Flamengo.

CONFUSÃO

Após o terceiro gol de Bruno Henrique, uma confusão generalizada ocorreu entre as comissões técnicas. O chefe médico do Flamengo, Marcio Tannure, se dirigiu ao são-paulinos aos gritos de “Fala muito!”. Ele acabou expulso, junto com o o preparador físico do São Paulo, Alejandro Kohan.

PRÓXIMOS JOGOS

Pela 14º rodada do Brasileirão, o São Paulo faz o clássico contra o líder Palmeiras no sábado (31), no Morumbi. O Flamengo joga no domingo (1) diante do Corinthians, na Neo Química Arena.

Antes, porém, as duas equipes entram em campo pela Copa do Brasil, pela primeira partida das oitavas de final. O São Paulo recebe o Vasco na quarta-feira no Morumbi e o Flamengo começa a definir a vaga no Maracanã contra o ABC-RN.