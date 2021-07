Flamengo 6 x 0 ABC-RN – Precisa ter jogo de volta?

Rio de Janeiro, RJ, 29 (AFI) – Soberano do início ao fim, o Flamengo não deu chances para o azar e goleou o ABC-RN por 6 a 0, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O PLACAR FI acompanhou o duelo em TEMPO REAL.

O confronto de volta está marcado para a próxima quinta-feira, dia 5 de agosto, às 21h30, na Arena das Dunas, em Natal (RN). Com vantagem conquistada no duelo de ida, o Flamengo poderá perder por até cinco gols de diferença para avançar às quartas de final. Já o ABC-RN terá que vencer por sete gols de diferença, algo improvável.

A RÁDIO FUTEBOL INTERIOR transmitiu a goleada do Flamengo em parceria com a RÁDIO 87 FM de Natal, com comando esportivo de Aquino Neto.

FLAMENGO ENCAMINHA GOLEADA

O Flamengo poderia ter ido para o intervalo com um placar ainda maior que os 4 a 0. O time criou, mas abusou das chances desperdiçadas na área do ABC-RN. A chance mais clara aconteceu aos cinco minutos, num contra-ataque maravilhoso em que Gabriel ficou cara a cara com o goleiro, cortou para a esquerda e finalizou pela linha de fundo.

De tanto insistir, o time carioca abriu o placar aos 27 minutos, após Bruno Henrique recuperar bola na entrada da área e Arrascaeta finalizar na saída do goleiro. Animado, o Flamengo viu a possibilidade de marcar mais gols e aos 32 fez o segundo. Bruno Henrique cruzou, a zaga agastou e Everton Ribeiro tocou para Gabriel chutar colocado no canto esquerdo.

Antes do intervalo o Flamengo ainda fez mais dois gols. O terceiro saiu aos 41 minutos, após boa jogada de Renê e conclusão certeira de Bruno Henrique. E o quarto veio aos 46, após cruzamento de Arrascaeta e cabeceio firme de Gabriel. Placar mais do que justo no Maracanã.

Bruno Henrique e Gabriel comemoram um dos gols do Flamengo no primeiro tempo

PASSEIO NO SEGUNDO TEMPO

No segundo tempo, o Flamengo seguiu dominando as ações, mas com menos intensidade e administrando o ótimo placar de 4 a 0. Tanto é que com apenas dez minutos o técnico Renato Gaúcho fez quatro substituições, tirando Arrascaeta, Diego, Renê (lesionado) e Bruno Henrique. Tudo para dar mais rodagem ao elenco.

A primeira chance clara de gol saiu apenas aos 21 minutos, quando Bruno Viana recebeu cruzamento e cabeceou em cima do goleiro Wellington. No rebote, Michael tentou finalizar, mas acabou travado pela marcação.

Só que, quando a fase é boa, qualquer bola entra. Aos 29, Michael recebeu pelo lado direito, cruzou na área para Pedro e o zagueiro Donato, contra, mandou contra o próprio patrimônio, aumentando ainda mais a vantagem rubro-negra.

Na reta final da partida, aos 39, Michael deu números finais ao confronto, após o goleiro Wellington ‘bater cabeça’ com o sistema defensivo e deixar o atacante em ótima condição para apenas completar paras as redes.