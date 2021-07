Flamengo sinaliza positivamente à proposta do Atlético de Madrid

Rio de Janeiro, RJ, 1 (AFI) – Um dos destaques no ataque do Flamengo, Rodrigo Muniz está com o nome em evidência no mercado da bola. O atacante de 20 anos é o desejo de clubes do mundo a fora e não deve permanecer no futebol brasileiro.

Genk (Bélgica), Al Nasr (Arábia Saudita), Almería (Espanha) foram alguns dos clubes que despertaram interesse no jovem atacantes, mas a proposta do Atlético de Madrid agradou o Flamengo e também o próprio atleta.

VAI PRA ONDE?

A proposta do Club Atlético de Madrid é parecida ao que o Genk, da Bélgica, já havia feito, na casa dos cinco milhões de euros (aproximadamente R$ 30 milhões). Mas o peso da camisa do Atlético e a projeção para carreira do atacante na Europa podem fazer o jovem se despedir mais rápido do que o esperado.

Depois do jogo desta quinta-feira (01) diante do Cuiabá, fora de casa, a diretoria do Flamengo deve se reunir com representantes do atleta e debater sobre as propostas. A ideia é analisar todos as situações com cautela, mas a tendência é de ele realmente seja negociado. Com contrato até 2024, a multa de 40 milhões de reais para o mercado nacional é uma das grandes preocupações dos dirigentes do clube carioca.

Nesta temporada, Muniz tem 21 jogos pelo Flamengo e fez nove gols marcados.