Flamengo x ABC-RN – Rubro-Negro coloca boa fase à prova diante de surpresa para avançar na Copa do Brasil

Rio de Janeiro, RJ, 28 (AFI) – Embalado após golear o São Paulo por 5 a 1 na última rodada do Brasileirão e em boa fase desde a chegada do técnico Renato Gaúcho, o Flamengo terá mais um importante duelo pela frente. Em partida válida pela rodada de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o Rubro-Negro irá receber o ABC-RN, nesta quinta-feira (28), às 20h, no Estádio do Maracanã, focado em abrir vantagem para seguir vivo na briga pelo titulo nacionais mais rentável.

Já o duelo de volta acontece na próxima semana, também na quinta-feira (05) desta vez no Arena das Dunas, em Natal, às 21h30. Em caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga nas quartas de final será decidida nos pênaltis. Já que a Copa do Brasil não tem mais vantagem de gols fora de casa.

No Brasileirão, o Flamengo vem de três vitórias seguidas e aparece na sexta colocação com 21 pontos ganhos. A equipe também segue viva no mata-mata da Libertadores. Do outro lado, ABC faz boa campanha na Série D. O time potiguar lidera o Grupo 3 com 18 pontos. Em oito jogos são seis vitórias e dois empate. Na fase anterior da Copa do Brasil, o alvinegro eliminou o Botafogo-RJ.

FLAMENGO

Renato Gaúcho seguirá rodando o elenco do Flamengo para evitar que o desgaste físico. Um jogo após descansar o chileno Isla, desta vez os outros três integrantes da defesa não atuarão: Filipe Luís, Rodrigo Caio e Gustavo Henrique não enfrentam o ABC.

“Em função da sequência de jogos e do desgaste detectado pela fisiologia, os atletas Filipe Luís, Gustavo Henrique e Rodrigo Caio não foram relacionados”, informou o clube. Renato Gaúcho listou 22 jogadores para encarar o time potiguar.

Apesar de três poupados, o treinador não adiantou qual escalação mandará a campo no Maracanã e pode deixar outros titulares no banco de reservas. Léo Pereira e Renê entram. A dúvida fica sobre quem será o outro defensor. Bruno Viana é o mais cotado, mas há a possibilidade de Willian Arão ser recuado para a volta de Thiago Maia.

Bem nas últimas partidas e crescendo demais de produção, o atacante Michel pode ser novidade de Renato Gaúcho na tentativa de quebrar a retranca potiguar. O Flamengo quer um placar bom para ter tranquilidade no duelo de volta, daqui uma semana. Nos últimos dois jogos o atacante substituiu Everton Ribeiro.

ABC

Para a partida, o técnico Moacir Júnior – que nesta semana rejeitou uma proposta de um time da Série C para seguri no alvinegro – não deve fazer grandes mudanças no time titular do ABC que vem atuando. O comandante terá força máxima em busca de um bom resultado. O zagueiro Vinicius Leandro falou sobre a expectativa para esse confronto.

“Sabemos que vai ser um jogo extremamente difícil e nossa expectativa são as melhores. Vamos enfrentar uma grande equipe, um excelente elenco, dentro de seus domínios, onde eles vêm mostrando sua força. Temos muito a mostrar e sabemos que não vai ser nada fácil, até por causa da qualidade do adversário. O professor vêm passando a estratégia de jogo para nós, para trazermos o jogo para nossa casa, e, assim, a gente procurar fazer também o dever de casa”, disse o defensor, que ainda completou falando sobre como a equipe potiguar irá se comportar dentro de campo.

“A gente vai tentar buscar o contra-ataque, explorar a velocidade, porque é o mais importante e esse nosso ponto forte. Também não vamos partir pra cima, buscar o Flamengo em cima, porque se a gente for, é o que eles querem. Então a gente vai explorar bastante o contra-ataque, e, quem sabe, assim sair vencedor”, completou Vinicius.