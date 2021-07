Flamengo x Chapecoense – Vencer ou vencer no Brasileirão

Rio de Janeiro, RJ, 09 (AFI) – Pressionados dentro e fora de campo, Flamengo e Chapecoense se enfrentam neste domingo, às 18h15, no estádio do Maracanã, pela 11ª rodada do do Campeonato Brasileiro. A derrota poderá ser o ponto final para Rogério Ceni ou Jair Ventura.

A Chapecoense vem de três derrotas consecutivas e tem apenas quatro pontos em dez jogos disputados. A cada rodada que passa, o time catarinense se afunda na zona de rebaixamento, muito por ainda não ter vencido em seu retorno à elite nacional.

O Flamengo, por sua vez, vem de duas derrotas consecutivas. O time carioca tem 12 pontos, mas ainda dois jogos a fazer. O Mengão, no entanto, ainda está muito longe da briga pelo tricampeonato brasileiro consecutivo.

COMO VEM O VERDÃO?

O técnico Jair Ventura quebra a cabeça para encontrar o time considerado ideal para enfim desencantar no Brasileirão. O treinador poderá contar com o lateral-esquerdo Busanello, que vinha desfalcando o clube desde a quarta rodada por conta de uma lesão na coxa. Por outro lado, Jair Ventura não terá o volante Alan Santos, que sofreu uma luxação no cotovelo na partida diante do Corinthians, e com o meia Ravanelli, este sofreu uma lesão no adutor da coxa direita.

Quem também estará de volta é o Derlan, que está livre de uma suspensão que o tirou do duelo contra o Corinthians. Já o atacante Mike novamente não foi relacionado por pura opção técnica de Jair Ventura e sua comissão.

“Eu nunca vivi uma sequência como essa na minha carreira de mais de 200 jogos como treinador. Claro que é algo que me incomoda, mas nunca me coloco à frente da instituição. Enquanto a diretoria achar que eu sirvo, vou seguir. Não serei covarde a ponto de entregar o chapéu. Fugir da responsabilidade não é comigo”, falou o treinador.

E O MENGÃO?

Pressionado no cargo, Rogério Ceni terá que vencer para não ‘rodar’ no comando do Flamengo. Gomes está suspenso, enquanto que Diego, César e Bruno Henrique estão lesionados. Bruno Viana e Hugo Moura disputam uma vaga na equipe titular.

Rogério Ceni ainda poderá utilizar Everton Ribeiro e Gabigol, que estarão no Maracanã, neste sábado, para a final entre Brasil e Argentina, na Copa América. A dupla poderá ficar à disposição do treinador neste domingo.