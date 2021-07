Flamengo x São Paulo – Mengão engata mais uma contra Tricolor?

Rio de Janeiro, RJ, 24 (AFI) – Com quatro vitórias seguidas – duas pelo Brasileirão e duas pela Libertadores, o Flamengo recebe o São Paulo, às 16h, no Maracanã. Desde a estreia de Renato Gaúcho, o Flamengo marcou dez gols e sofreu apenas um. O time carioca é o sexto no Brasileiro, com 18 pontos, dois jogos a menos do que o líder Palmeiras, que tem 28 pontos.

O São Paulo vem de derrota para o Fortaleza, mas embalado pela classificação na Libertadores – vitória por 3 a 1 sobre o Racing. O São Paulo está na 16º posição, com onze pontos, próximo da zona de rebaixamento, apenas um ponto a mais do que o Sport.

FLAMENGO

O técnico Renato Gaucho não sinalizou que vai poupar nenhum atleta para o confronto deste domingo. Caso isso aconteça, é provável que só o ataque seja mudado com as entradas de Pedro e Vitinho nas vagas de Gabigol e Michael.

Bruno Henrique que voltou ao time no meio da semana na Libertadores deve ser titular neste domingo. Ele desfalcou o time por causa de uma lesão na coxa esquerda.

“Me senti muito bem e muito à vontade dentro de campo e espero seguir assim na sequência da temporada”, finalizou o atacante.

SÃO PAULO

Fora do time há pouco mais de mês por causa de uma lesão muscular, Luciano já treina no campo e pode aparecer como novidade neste domingo.

Sem Léo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Bruno Alves deve ficar com a vaga na zaga. Miranda pode ser poupado para dar lugar a Diego Costa.

O São Paulo terá o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, contra o Vasco e, apesar da péssima campanha no Brasileiro, Crespo pode poupar mais alguns atletas,

“Somos um time em construção, um time que fez muitas coisas importantes, mas sabemos que a situação é critica como falei. Tivemos muitos desfalques, achei fundamental voltar com Rigoni, Benitez, Miranda. Muito mais fácil jogar futebol com grandes jogadores em situação ótimas. Em posições normais precisamos de tempo. Estamos felizes, mas precisamos que grandes jogadores se recuperem”, comentou o treinador no meio da semana.