Flávia Alessandra dá ‘adeus’ a sua personagem em ‘Salve-se Quem Puder’

A novela das 19h, “Salve-se Quem Puder” termina nesta sexta-feira (16) e dessa vez se despede para valer da telinha da Globo. O elenco já havia passado por esse momento de despedida quando as gravações da história de Daniel Ortiz foram interrompidas por cinco meses, devido à pandemia do novo coronavírus.

A veterana afirmou que teve a sensação de estar aprendendo a fazer televisão, após se deparar com as adaptações feitas para a retomada das gravações.

“São mais de 30 anos de TV, mas tudo mudou por causa da pandemia. A maneira de contracenar, toda a engrenagem que conhecia foi modificada. Passamos a usar máscara em cena quando a câmera não estava focando na gente, usar o acrílico entre nós, atores, como barreira. Quarentena para as cenas de maior aproximação. Distanciamento nos corredores. Tudo mudou, no entanto, a vontade de fazer dar certo veio com tudo. Veio uma garra, um sentido de união… Foi emocionante voltar aos estúdios tanto tempo depois. E como eu não tinha me despedido da Helena, percebi que ela ainda estava em mim. Foi muito fácil me reconectar com ela”, pontuou Flávia para o UOL.