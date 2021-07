Floresta-CE 1 x 1 Ferroviário-CE – Sem criatividade, Ferrão conta com ‘ajudinha’ para continuar na liderança

Fortaleza, CE, 24 (AFI) – O primeiro clássico cearense válido pelo Campeonato Brasileiro Série C acabou sem um vencedor. Floresta-CE e Ferroviário-CE empataram em 1 a 1 no Vovozão, pela nona rodada, com dois gols dos mandantes. Um, porém, foi contra. Alison Mira abriu o placar e Jô (contra) deu números finais ao confronto.

O resultado deixa o Floresta na oitava posição, a um ponto da zona de rebaixamento. O time cearense tem 10 e precisa secar o Jacuipense-BA (nono), que joga no domingo contra o Altos-PI. Para o Ferroviário, o empate foi suficiente e mantém o clube na primeira colocação. O líder, porém, também precisa torcer contra. O Paysandu enfrenta o Manaus, também no domingo, e pode tomar o posto.

DE UM LADO PARA O OUTRO

O histórico duelo começou com os mandantes superiores, apesar da tabela dizer o contrário. Na melhor chance, Deysinho finalizou bem, mas o goleiro Rafael foi melhor ainda e evitou o gol.

O ânimo do Floresta, aos poucos, foi transportado para o outro lado. A partida teve uma queda de rendimento na metade da primeira etapa e, na reta final, o Ferroviário chegou para o jogo e assustou com Gabriel Silva.

Na primeira, Tony fez uma defesa tranquila. Na segunda, porém, aos 44 minutos, ele apenas acompanhou e esperou. Gabriel Silva recebeu bom passe de Adilson e encheu o pé. A bola passou perto.

FERROVIÁRIO AGRADECE

Na etapa final, o roteiro foi muito semelhante. A única (e grande) diferença se deu por conta dos gols marcados. Logo no início, aos 5, Alison Mira acertou um belo chute na entrada da área e abriu a contagem.

Satisfeito com a vantagem, o Floresta recuou e deixou o prejuízo com o Ferroviário. Até o último lance de jogo, praticamente, o líder não soube resolver o problema e pouco fez. Assim como os donos da casa, que abandonaram o campo de ataque.

As movimentações mais empolgantes se davam a beira do gramado com as substituições de ambos os times. Aos 46, porém, Jô teve pena do adversário, que faltava em criatividade, e desviou contra a própria meta. Não houve tempo para mais e o placar acabou em 1 a 1.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, os dois times têm confrontos diretos. O Floresta pega o Jacuipense, na Bahia, às 15 horas do sábado. O Ferroviário, em casa, recebe a visita nada agradável do Botafogo-PB, também no sábado, às 19 horas.