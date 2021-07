Fluminense 0 x 0 Ceará – Empate sem gols com lesão preocupante de Fred

Rio de Janeiro, RJ, 07 (AFI) – Num confronto bastante aberto e com oportunidades de gol, Fluminense e Ceará empataram por 0 a 0, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto teve como destaque negativo a lesão muscular do centroavante Fred.

A lesão de Fred preocupa, pois acontece às vésperas do confronto com o Cerro Porteño-PAR, que será realizado na próxima terça-feira, no Paraguai, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Uma coisa é certa: ele certamente será poupado na rodada do final de semana.

Quem também desfalcará o time a partir da próxima rodada é o zagueiro Nino, que se apresentará à Seleção Brasileira que disputará os Jogos Olímpicos de Tóquio.

Na classificação, o Fluminense perdeu a chance de encostar no grupo dos quatro primeiros colocados e caiu para o décimo lugar com 14 pontos.

O Ceará, que não perde há seis rodadas – quatro empates e duas vitórias -, tem a mesma pontuação que o Fluminense, mas aparece em nono lugar por ter melhor saldo de gols: 1 a -1.

FLU TEM GOL ANULADO

Num primeiro tempo bastante movimentado, o Fluminense começou melhor e balançou as redes logo aos dois minutos, quando Caio Paulista finalizou duas vezes para superar o goleiro Richard. Contudo, o gol foi anulado pelo VAR, que flagrou posição irregular do atacante tricolor.

Também no início do primeiro tempo o Fluminense foi pego de surpresa com lesão muscular de Fred. Aos 17 minutos, ele participou de jogada no ataque e logo em seguida levou a mão à coxa direita, precisando ser substituído por Lucca.

A saída de Fred foi sentida pelo Fluminense, que diminuiu o ritmo e viu o Ceará equilibrar o confronto. Aos 29 minutos, Mendoza passou pela marcação e finalizou com a perna esquerda. A bola parou nas redes pelo lado de fora, assustando o goleiro Marcos Felipe.

MAIS CHANCES E IGUALDADE NO PLACAR

Assim como no primeiro tempo, o Fluminense pressionou o Ceará no início da etapa final e perdeu duas grandes chances. A primeira aos dois minutos, em finalização de Caio Paulista em que Richard fez um verdadeiro milagre. A segunda chance veio no minute seguinte em cabeceio de Lucca, em que novamente o goleiro cearense precisou intervir.

Com a sequência da partida, o Fluminense perdeu intensidade e cansou em campo. Tanto é que Roger Machado apostou nas entradas de Nenê, Cazares e Martinelli de uma vez só, tentando voltar a ganhar o meio-campo, mas sem sucesso.

O Ceará foi mais cauteloso e esperou os contra-ataques para buscar algo a mais em campo. O problema é que o sistema defensivo do Fluminense esteve bem postado e segurou ao menos o empate sem gols em São Januário.

PRÓXIMOS JOGOS

O Fluminense voltará a campo no sábado para enfrentar o Sport, às 19 horas, na Ilha do Retiro, em Recife (PE). Já o Ceará visitará o Cuiabá no domingo, às 18h15, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).