Fluminense 3 x 0 Criciúma – Meninos de Xerém garantem a classificação e a paz no Flu

Rio de Janeiro, RJ, 31 (AFI) – O Fluminense contou com o brilho dos “Meninos de Xerém” para reverter a vantagem do Criciúma e conseguir a classificação às quartas de final da Copa do Brasil na tarde deste sábado, ao golear por 3 a 0, no Maracanã.

Na partida de ida, realizada no Heriberto Hülse, o Criciúma venceu por 2 a 1 e tinha a vantagem do empate neste sábado (31). Com a classificação, o Fluminense embolsa uma premiação de R$ 3,45 milhões.

Além de engordar o caixa, a classificação diminui a pressão em cima do técnico Roger Machado e do elenco tricolor. Durante a semana, torcedores organizados protestaram contra a má fase do time, que não vencia há três partidas.

FEZ O GOL E SÓ

A vantagem do Criciúma durou apenas três minutos. Egídio tabelou com Nenê e cruzou na cabeça do zagueiro Manoel, que abriu o placar para o Fluminense. Ao invés de aproveitar o bom início, os donos da casa diminuíram o ritmo e fizeram com quem a partida ficasse morna.

O Criciúma parecia satisfeito em levar a decisão para os pênaltis e só agrediu na bola parada. Fellipe Mateus assustou em cobrança de falta por cima do travessão. Antes do intervalo, Yago Felipe não conseguiu aproveitar confusão dentro da área.

BRILHO DOS JOVENS

Os “Meninos de Xerém” precisaram de apenas dez minutos no segundo tempo para encaminharem a classificação do Fluminense. Aos oito, Luiz Henrique ajeitou e Gabriel Teixeira, de primeira, chutou forte sem chances para o goleiro. Dois minutos depois, Luiz Henrique recebeu na velocidade de Fred e bateu na saída de Gustavo.

Sem outra alternativa, o Criciúma foi para cima do Fluminense. Maranhão quase fez valer a “Lei do Ex” em chute de fora da área. Aos 32 minutos, Ganso esteve perto de fazer o quarto gol tricolor, mas a cabeçada saiu raspando o travessão.

O Criciúma esteve muito perto de diminuir aos 40 minutos, mas PH, dentro da pequena área, cabeceou por cima do gol. Já no finalzinho, Manoel recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.