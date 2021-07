Fluminense-RJ x Grêmio-RS – Maracanã tem balada de tricolores

Rio de Janeiro, RJ, 16 (AFI) – Pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense recebe o Grêmio neste sábado, às 21h, no estádio do Maracanã.

Na balada do Brasileirão, o Fluminense defende a invencibilidade de três partidas na competição e está na sétima posição, com 17 pontos. Jogando em casa, o Flu venceu o Cuiabá e o Santos, empatou com o Corinthians e o Ceará e acabou derrotado pelo Atlético-PR.

O Grêmio ainda não venceu no Brasileirão. Em nove jogos, são três empates e seis derrotas. O time gaúcho é o lanterna do Brasileirão, com três pontos somados.

A partida contra o Fluminense será o segundo jogo do técnico Luiz Felipe Scolari no comando do Grêmio no Brasileirão e o terceiro no comando do time.

O time gaúcho chega para esta partida aliviado, já que venceu uma partida depois de mais de um mês e nove partidas. O Tricolor bateu a LDU por 1 a 0 na última terça-feira, em Quito, pela primeira partida das oitavas de final da Copa Sul-Americana

Fluminense com time misto

Visando a partida contra o Cerro Porteño pelas quartas de final da Libertadores na próxima terça-feira, o técnico Roger Machado vai mandar a campo um times misto contra o Grêmio.

O Fluminense deve ter apenas alguns titulares em campo, como os zagueiros Manoel e Manoel, Luccas Claro e o lateral-esquerdo Egídio, além de Martinelli, que estava suspenso no jogo de ida contra o Cerro.

“Temos que tirar proveito do nosso bom momento, jogando em casa, de volta ao Maracanã. Independentemente do time que o Roger coloque em campo, vai entrar o Fluminense, é um clássico brasileiro. Então o que estamos já conversando é que temos que ganhar, independentemente do time”, explica Egidio.

Grêmio

Para a partida deste sábado, o técnico Luiz Felipe Scolari terá o reforço de quatro jogadores. O zagueiro Pedro Geromel, o lateral Rafinha, o volante Victor Bobsin e o meia Pinares, que não viajaram para Quito, estão confirmados.

Douglas Costa é desfalque, já que foi liberado desde o jogo com a LDU para seu casamento na República Dominicana, marcado antes mesmo da negociação com o Grêmio. O atacante Ferreira segue recuperação de lesão no joelho direito.