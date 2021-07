Fluminense x Ceará – Times fazem confronto direto de olho no G4

Rio de Janeiro, RJ, 6 (AFI) – Nesta quarta-feira, às 21h30, Fluminense e Ceará farão duelo que promete ser muito equilibrado pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio de São Januário. As duas equipes chegam com moral após vitória na última rodada. O Tricolor venceu o rival Flamengo com um gol no último minuto, já o Vozão venceu o Juventude, em seus domínios.

Na tabela os times estão colados um no outro. Em oitavo o lugar, o Ceará está com 13 pontos, mesma pontuação da equipe da Laranjeiras, que está em oitavo.

FLU OSCILANDO

Apesar de estar em um clima e ambiente agradável após ganhar o FlaFLu, a equipe de Roger Machado ainda é muito inconstante dentro de uma mesma partida. No primeiro do tempo do clássico jogou mal, mas melhorou na segunda etapa.

NOVIDADE NO ATAQUE CEARENSE

O atacante Saulo Mineiro não viajou com a delegação e será poupado na partida. Com isso, Jael ou Cléber devem assumir a vaga.

SEM PROBLEMAS

Tirando a ausência do atacante, o Ceará deve ir completo para o confronto.