Fluminense x Criciúma – Se a classificação não vier, haja pressão!

Rio de Janeiro, RJ, 30 (AFI) – O primeiro classificado para as quartas de final da Copa do Brasil será conhecido na tarde deste sábado, quando Fluminense e Criciúma fazem o jogo de volta das oitavas de final, a partir das 16h30, no Maracanã.

Na última terça-feira, no Heriberto Hülse, o Criciúma ganhou do Fluminense, por 2 a 1, e tem a vantagem do empate. Já o tricolor carioca precisa ganhar por dois ou mais gols de vantagem, enquanto uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis. Gol fora não vale como critério de desempate.

O adversário das quartas de final só será conhecido através de um sorteio feito pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas quem se classificar garante uma premiação de R$ 3,45 milhões.

PRESSÃO NO FLU

A derrota no jogo de ida foi a gota d’água para alguns torcedores, que foram até o CT Carlos Castilho na última quinta-feira e protestaram contra a má fase do Fluminense, que vem de três derrotas seguidas. Os principais alvos foram o técnico Roger Machado e os jogadores Egídio e Paulo Henrique Ganso.

Pressionado, o treinador aposta em uma mudança de postura no time apesar de não fazer alterações entre os titulares. Os desfalques continuam sendo o zagueiro Nino, na seleção olímpica, e o volante Hudson, lesionado.

“Vamos ter uma postura de quem estará jogando dentro de casa, precisando de um resultado de vitória para conquistar uma classificação”, prometeu o treinador tricolor.

TIGRE CONFIANTE

O técnico Paulo Baier vai procurar mexer o menos possível no time do Criciúma que ganhou o jogo de ida. No entanto, uma alteração será inevitável. O volante Arilson se contundiu na partida realizada no Heriberto Hülse e é desfalque. Dudu Figueiredo e Jessé são as opções.

“Sabemos que essa partida de volta vai ser um jogo muito difícil. O Fluminense é um time muito qualificado e temos a vantagem, mas temos que estar atentos e focados o tempo inteiro. A classificação seria algo muito importante para nós, para a cidade e principalmente para o futuro do clube”, disse o volante Dudu Vieira.