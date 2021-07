FMF alinha com Governo retorno de jogos com torcida em Minas Gerais

Belo Horizonte, MG, 16 (AFI) – ​A volta de público no estádio está cada vez mais perto. Enquanto o Flamengo conseguiu liberação em Brasília para jogo da Libertadores, e o Rio Grande do Sul aprovou, na Câmara dos Vereadores um projeto para liberação de torcida, Minas Gerais está indo pelo mesmo caminho e alinhou a volta de torcedores após reunião entre Secretaria de Estado de Saúde e Federação Mineira de Futebol.

Como foi apresentado, na reunião, uma Nota Técnica do Centro de Operações de Emergência em Saúde (COES), sobre grandes eventos, cabe à Federação apresentar protocolos sanitários para realização de jogos com torcida no Estado.

Saudade de um Mineirão com torcida?

A entidade vetou recentemente público em Ipatinga, que havia sido liberado pelo Governo. A entidade optou por dar início a realização do protocolo para permitir um retorno gradual e seguro de pessoas ao campo de futebol.

COVID-19

As partidas estão sendo realizadas sem público em Minas Gerais desde março de 2020, quando estourou a pandemia da Covid-19.

O Estado de Minas Gerais registrou 1,89 milhão de casos de Covid-19, sendo que 48.513 acabaram falecendo.