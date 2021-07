Fofura: Bianca Andrade posta fotos do filho e encanta seguidores

Nesta quarta-feira (21), a influenciadora Bianca Andrade encantou a internet ao postar fotos do filho Cris, que nasceu no dia 15 de julho. O bebê é fruto do relacionamento da carioca com o também influenciador digital Fred, do famoso canal de YouTube Desimpedidos.

“A mamãe já sabia que meus olhinhos seriam do papai”, escreveu Bianca na legenda. Nos comentários, amigos e seguidores se derreteram com a fofura do pequeno, que usava roupas de cor lilás nas fotos publicadas. “Gente pelo amooooor de Deus”, escreveu a blogueira Mari Saad. “Aaaaaaaai ti nindão du papai!!”, brincou Fred.

O trio recebeu alta do hospital na última terça-feira (20) e comemorou a ida para casa. “A alegria de voltar com o nosso pacotinho pra casa!”, escreveu Bianca em postagem feita no Instagram.