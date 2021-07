‘Foi roubado’: Yasmin Brunet expõe revolta após derrota de Medina na Olimpíada

Infelizmente, Gabriel Medina perdeu na semifinal de surfe nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Através de uma transmissão ao vivo no Instagram, Yasmin Brunet, esposa do atleta, mostrou sua indignação com o resultado do companheiro. “Foi absurdamente roubado”, disparou ela.

Medina tentou uma vaga na final contra o japonês Kanoa Igarashi, mas perdeu e foi parar na disputa pela medalha de bronze, também ficando para trás. Através das redes sociais, a filha de Luiza Brunet não quis aceitar a derrota do marido.

“Tá vendo? Se eu estivesse lá, eu pegava esse juiz. Vou nem falar nada. Infelizmente, como o surfe é subjetivo, dá para roubar fácil para as pessoas. É isso, puxam para o país”, afirmou a modelo.

Na sequência, a loira ainda pediu que os seguidores fossem questionar no perfil do COB (Comitê Olímpico Brasileiro) sobre a derrota do surfista: “Essa galera está lá para representar os brasileiros, para defendê-los. Todo mundo aqui viu que o Gabriel foi absurdamente roubado. Eles fizeram alguma coisa? Não! Vão fazer alguma coisa? Não! Então, eu queria pedir para vocês irem ao Instagram do COB, da CBSurf [Confederação Brasileira do Surf], perguntem para eles por que eles vão deixar um atleta deles ser completamente roubado”.