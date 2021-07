Fontes de Energia: definição e características

Fontes de Energia: um resumo

As fontes de energia recebem esse nome pois são capazes de produzir energia para as mais variadas finalidades.

O tópico é cobrado com grande frequência por questões de geografia das principais provas do país, com um destaque para aquela do ENEM.

Fontes de Energia: Introdução

As fontes de energia são matérias-primas, também denominadas de recursos naturais, que são capazes de produzir energia para determinada finalidade, como, por exemplo, a produção de eletricidade.

Podemos encontrar fontes de energia renováveis e fontes de energia não renováveis. Vamos ver, a seguir, um pouco mais sobre os dois tipos.

Fontes de Energia Renováveis: definição

As fontes de energia renováveis são aquelas que podem ser repostas de maneira natural no meio ambiente, como, por exemplo, a água. Porém, é válido ressaltar que o fato de elas poderem ser repostas naturalmente não significa que essas fontes sejam inesgotáveis ou que não possam causar danos ambientais.

Atualmente, as fontes de energia renováveis são responsáveis por cerca de 83% da produção de energia de todo o Brasil.

Fontes de Energia Renováveis: exemplos

Energia Hidrelétrica: esse tipo de fonte de energia renovável é produzida através de centrais hidrelétricas instaladas em barragens nos rios que usam a água da represa para a movimentação de turbinas. Essa movimentação, por sua vez, será a responsável pela produção de energia elétrica. Atualmente, as hidrelétricas são responsáveis por cerca de 62,80% da energia produzida pelo Brasil.

Energia Eólica: a energia eólica é produzida pela movimentação de hélices em gigantescos equipamentos, semelhantes à moinhos de vento, equipados com geradores de produção de energia elétrica.

Biomassa: a biomassa pode ser obtida através da queima de materiais como madeira, bagaço de cana-de-açúcar e outros materiais combustíveis para a movimentação de turbinas que produzam energia elétrica.

Energia solar: esse tipo de energia renovável pode ser obtido por meio de placas de captação da luz solar, que transformam essa última em energia elétrica. A energia solar representa somente cerca de 1,80% da energia produzida no Brasil.

Fontes de Energia Não Renováveis: definição

As fontes de energia não renováveis recebem esse nome pois elas não podem ser renovadas naturalmente no meio ambiente. Assim, uma vez esgotadas, essas fontes não podem ser regeneradas, possuindo reservas finitas.

Atualmente, as fontes de energia não renováveis são responsáveis pela produção de cerca de 18% da energia do Brasil.

Vamos conferir, a seguir, alguns exemplos de fontes de energia não renováveis e a porcentagem de energia brasileira pela qual elas são responsáveis:

Gás Natural: 8,59%

Petróleo: 5,22%

Carvão mineral : 2,06%

Energia Nuclear: 1,14%