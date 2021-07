Fortaleza 1 x 0 Corinthians – Golaço de Robson coloca o Leão no G4 do Brasileirão

Fortaleza, CE, 11 (AFI) – Após seis jogos, o Corinthians voltou a perder no Campeonato Brasileiro na noite deste domingo, quando visitou o Fortaleza e sofreu revés por 1 a 0, no Castelão, em Fortaleza (CE), pela 11ª rodada. O único gol da partida foi marcado por Robson, num chute forte ainda no primeiro tempo. O Fortaleza está no G4 da competição.

Com o resultado, o Fortaleza chegou aos 21 pontos e assumiu a quarta colocação – deixou para trás o Athletico-PR, que empatou com o Red Bull Bragantino, por 2 a 2, no sábado. Já o Corinthians ficou com os mesmos 14 pontos, mas caiu para o 12º lugar na classificação.

A RÁDIO FUTEBOL INTERIOR transmitiu a partida em cadeia com a RÁDIO 365 DE SOROCABA.

LEÃO NA FRENTE COM GOLAÇO

Os primeiros 45 minutos foram de total domínio do Fortaleza, que chegou a ter 68% de posse de bola. A superioridade em campo resultou na abertura do placar pelo time cearense aos 18 minutos, quando Robson recebeu na entrada da área e finalizou forte, no ângulo e sem chances de defesa para Cássio.

Atrás no placar, o Corinthians sofreu com a forte marcação adversário e quase não exigiu defesa do goleiro Felipe Alves. Num dos raros momentos em que o time paulista conseguiu invadir a área do Fortaelza, aos 34 minutos, Mateus Vital recebeu lançamento de Fagner e finalizou em cima do goleiro cearense.

TIMÃO QUASE LEVA MAIS

No segundo tempo o Corinthians entrou buscando o empate, mas quase levou mais um gol aos sete minutos, quando Robson tocou para David no meio da área e o atacante finalizou à esquerda de Cássio. Faltou tranquilidade do jogador, que poderia colocado o Fortaleza em situação ainda mais confortável na partida.

Aos poucos o Corinthians conseguiu equilibrar as ações em campo, mas ainda refém da velocidade de Gustavo Mosquito e do centroavante Jô, muito isolado na frente. Num dos lances de ataque, aos 26, Jô recebeu de Fagner, girou sobre a marcação e finalizou por cima do gol.

Mas o Fortaleza manteve sua postura de marcação, segurou a bola no campo de ataque esperou o apito final para comemorar seu lugar no G4 do Brasileirão.

PRÓXIMOS JOGOS

O Fortaleza volta a campo no sábado para enfrentar o São Paulo, às 17 horas, no Morumbi, na capital paulista. Enquanto o Corinthians, também no sábado, mas às 19 horas, receberá o Atlético-MG, na Neo Química Arena, também em São Paulo.