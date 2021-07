Fortaleza recebe proposta da Arábia Saudita por volante

Fortaleza, CE, 19 (AFI) – A boa campanha do Fortaleza no Campeonato Brasileiro está chamando atenção no exterior. O Al Fayha, da Arábia Saudita, formalizou uma proposta de R$ 1,3 milhão pelo volante Felipe, que estava suspenso na vitória do time tricolor, por 1 a 0, diante do São Paulo, no Morumbi.

Essa oferta seria por empréstimo por uma temporada. O clube da Arábia Saudita ainda colocou uma cláusula de opção de compra, que faria com que investisse mais R$ 6,2 milhões pelo atleta.

A investida deixou o Fortaleza em ‘saia justa’. Apesar de considerar o valor interessante, o Tricolor teme perder um de seus pilares, bem quando o clube vem realizando uma de suas melhores campanhas no Campeonato Brasileiro.

Felipe pode ser vendido para Arábia Saudita. Foto: Pedro Chaves

Felipe, 27 anos, está no Fortaleza desde 2015. O atleta já realizou 239 jogos com a camisa tricolor e marcou dez gols. Neste período, conquistou três estaduais, uma Copa do Nordeste e uma Série B.

BRASILEIRÃO

O Fortaleza é o terceiro colocado do Brasileirão, com 24 pontos, quatro do líder Palmeiras. O próximo desafio é diante do Red Bull Bragantino, em jogo marcado para domingo, ás 16h, no Castelão.