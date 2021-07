Fortaleza tem baixa de artilheiro e pelo menos três mudanças

Fortaleza, CE, 23 (AFI) – O Fortaleza não vai poder repetir mais uma vez a escalação no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, contra o Red Bull Bragantino, o técnico Juan Pablo Vojvoda vai realizar várias mudanças.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido na vitória sobre o São Paulo, por 1 a 0, o zagueiro Titi será substituído por Quintero, Jackson, Bruno Melo ou Matheus Jussa – esse último é volante, mas pode ser improvisado.

No meio de campo, a mudança é por um bom motivo. O volante Felipe volta no lugar de Ronald após cumprir suspensão automática no Morumbi. Além disso, o jogador rejeitou nos últimos dias uma proposta de um clube árabe.

Por último, Vojvoda vai precisar mexer no ataque. Artilheiro do Fortaleza na temporada, com 11 gols, David também recebeu o terceiro amarelo no Morumbi. O provável substituto é Romarinho.

Assim, o Fortaleza deve entrar em campo com: Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Quintero (Jackson); Yago Pikachu, Felipe, Éderson, Matheus Vargas e Lucas Crispim; Robson e Romarinho.