Fortaleza tem desfalques por suspensão e lesão para o duelo contra o São Paulo

Fortaleza, CE, 16 (AFI) – Visando se aproximar ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza vai até a capital paulista para desafiar o São Paulo neste sábado, às 17h, no Morumbi, pela 12ª rodada. O técnico Juan Vojvoda terá alguns problemas para montar a equipe que considera ser a ideal. Felipe está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Wellington Paulista foi vetado pelo Departamento Médico.

Além do atacante, Matheus Jussa ainda não tem condições de atuar neste sábado. Por outro lado, o treinador ganhou o retorno de Éderson, que não pôde entrar em campo na vitória, por 1 a 0, frente ao Corinthians por estar suspenso. Ele reassume a titularidade na vaga de Felipe. De resto, a mesma equipe que vinha jogando, com exceção de Felipe Alves.

Fortaleza se prepara para enfrentar o São Paulo

O goleiro se lesionou diante do Corinthians e deu lugar para Marcelo Boeck, que seguirá entre os 11. O treinador também não poderá contar ainda com Ángelo Henríquez, anunciado como novo reforço da equipe. O gringo já está em Fortaleza, mas poderá reforçar o time apenas em agosto.

“A equipe tem trabalhado muito no dia a dia para continuar crescendo e melhorando seu desempenho em campo neste segundo semestre. O ano tem sido muito bom. Vamos procurar manter um ritmo forte para melhorarmos ainda mais nossos números em 2021”, afirmou Marcelo Boeck.

SITUAÇÃO

Vindo de duas vitórias no Brasileirão, o Fortaleza entra na rodada na quarta colocação, com 21 pontos. O líder é o Palmeiras, com 25.

FORTALEZA: Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Éderson, Ronald, Matheus Vargas e Lucas Crispim; David e Robson. Técnico: Juan Vojvoda.