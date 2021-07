Fortaleza x Corinthians – Força do Castelão contra visitante invicto

Fortaleza, CE, 10 (AFI) – Embalado pela goleada de 4 a 0 aplicada sobre o América-MG na última rodada, o Fortaleza recebe o Corinthians neste domingo, às 20h30, no estádio Castelão, pela 11º rodada do Campeonato Brasileiro.

Quinto colocado da competição, com 18 pontos somados, é justamente o estádio da partida deste domingo um dos segredos da boa campanha do Fortaleza no Brasileirão. Treze dos 18 pontos foram conquistados no Castelão.

Lá, o time do técnico Juan Pablo Vojvoda venceu Internacional, Sport, Chapecoense e América e empatou com Fluminense, mantendo a invencibilidade no seus domínios. Foram 14 gols marcados nestes quatro jogos e apenas quatro sofridos.

INVICTO FORA

Décimo colocado com 14 pontos, o Corinthians, porém, ainda não perdeu jogando fora de casa. O Timão fez quatro jogos fora na competição, venceu Chapecoense e América, ambos por 1 a 0 e empatou com Fluminense e Bahia.

O Corinthians ainda tem a melhor defesa da competição, com apenas sete gols sofridos.

PERSONALIDADE

Vojvoda vem elogiando a personalidade da equipe quando joga em casa. Na última partida diante do América, repetiu o discurso e espera a mesma postura no domingo.

“A equipe teve personalidade para impor o seu funcionamento diante de um adversário que fechou linhas. Tem que seguir melhorando em todos os aspectos porque esse é o nosso desafio também”, explica.

Para a partida deste domingo, o volante Ederson, que pertence ao Corinthians, não poderá jogar, por força contratual.

DÚVIDA

Cantillo é a única dúvida do Corinthians para a partida deste domingo. O volante colombiano teve uma entorse no tornozelo direito e pode ser preservado pelo técnico Sylvinho. Se isso acontecer, Xavier e Roni disputam sua posição.