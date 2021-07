Fortaleza x RB Bragantino – Duelo das surpresas no Brasileirão

Fortaleza, CE, 24 (AFI) – Principais surpresas neste início de Brasileirão, Fortaleza e Red Bull Bragantino fazem, neste domingo, um confronto direto pelas primeiras colocações do campeonato. A partida válida pela 13ª rodada acontece na Arena Castelão, em Fortaleza, a partir das 16 horas.

Os dois times estão empatados com 24 pontos, mas o Fortaleza leva vantagem sobre o Red Bull Bragantino no número de vitórias (7 contra 6).

Embalado por três vitórias seguidas, o Fortaleza tem a melhor defesa ao lado do Flamengo (nove gols). Do outro lado, o Red Bull Bragantino tem o melhor ataque junto do Palmeiras (24) e é o único invicto no campeonato.

MUDANÇAS NO LEÃO

Apesar da boa vitória diante do São Paulo, por 1 a 0, no Morumbi, o técnico Juan Pablo Vojvoda não vai poder repetir o time. Muito pelo contrário. Todos os setores do Fortaleza vão passar por mudanças.

O zagueiro Titi e o atacante David, artilheiro do time na temporada com 11 gols, receberam o terceiro amarelo no Morumbi. Quintero e Romarinho devem ser os respectivos substitutos. No meio de campo, o volante Felipe retorna no lugar de Ronaldo após cumprir suspensão.

SEM TEMPO DE DESCANSO

Diferente do adversário, que teve a semana toda livre, o Red Bull Bragantino não pôde focar no jogo contra o Fortaleza, pois na quarta-feira enfrentou o Independiente del Valle-EQU, em Bragança Paulista, pela Copa Sul-Americana. O empate por 1 a 1 garantiu a classificação às quartas de final – na ida havia vencido por 2 a 0.

Sem Claudinho, que está disputando as Olimpíadas de Tóquio com a Seleção Brasileira, o técnico Maurício Barbieri deve repetir o time da última quarta-feira. O lateral-direito Weverton e o volante Jadsom Silva ficam como opções no banco após cumprirem suspensão no empate com o Santos, por 2 a 2.